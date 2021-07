Motociclista fica ferido após condutor de carro surgir na contramão e causar acidente

Um acidente envolvendo um veículo não identificado e uma motocicleta Titan de cor prata aconteceu neste sábado (10) no bairro Santa Marta em Rondonópolis – MT.

O motociclista seguia na Rua Dom Pedro II sentido Monte Líbano e ao chegar no cruzamento com a Rua Osorio Machado ele parou conforme a sinalização e olhou para direita pois a via é mão única, vendo que não vinha nenhum veículo prosseguiu, porém, na contramão surgiu um carro que causou o acidente e em seguida fugiu.

O motociclista que aparenta ter em média 50 anos ficou ferido com escoriações pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deslocou ao local e socorreu a vítima.