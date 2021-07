Motociclista tem fratura exposta após sofrer acidente na MT 270

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito nesta segunda-feira (5) na MT 270, em Rondonópolis-MT. O homem foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com fratura exposta na perna direita e levado ao Hospital Regional.

Segundo informações apurada no local, o homem estava em uma moto CG Titan e teria perdido o controle da direção ao passar pela rotatória que dá acesso ao Parque de Exposições. O motociclista seguia pela MT 270, sentido Centro.

O homem estava sozinho no momento do acidente. A moto que ele conduzia ficou entre o muro do parque e um poste. Com o impacto, ele foi arremessado para cerca de 5 metros a frente.