Motociclistas ficam gravemente feridos ao bater em outra moto

Dois jovens ficaram feridos, um deles com fraturas no rosto, após se envolverem em um acidente no início da noite deste sábado (17) no Anel Viário, próximo a entrada do bairro Lúcia Maggi.

Segundo informações, os dois estavam em uma motocicleta e testemunhas afirmam que estariam empinando no momento da batida. Eles colidiram com a traseira de outra moto que seguia mais a frente na via.

Os dois caíram e foram socorridos pelo Samu e levados até o Hospital Regional.

O moto usada por eles foi retirada do local por outra pessoa que conhecia a dupla.

O condutor da outra motocicleta não se feriu e deixou o local.