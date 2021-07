Motorista morre preso às ferragens em acidente durante a madrugada

Elizeu de Siqueira, 46 anos, morreu na madrugada deste domingo (04) após se envolver em um acidente no km 283, da BR-070 em Primavera do Leste. A batida ocorreu por volta das 4h.

De acordo com informações, o caminhão Mercedes seguia no sentido Primavera a Cuiabá enquanto o veículo de passeio entrava na cidade. Segundo o motorista do caminhão, o condutor do carro invadiu a preferencial e bateu na lateral.

O Samu achegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito.

A Politec realizou os trabalhos de perícia para investigar as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou a rodovia até que os veículos fossem retirados da pista.