Motorista tem caminhão roubado e é abandonado em estrada

Um motorista de 56 anos teve o caminhão Mercedes-Benz roubado nesta quinta-feira (1), na BR-364, em São Pedro da Cipa (MT).

A vítima disse para a Polícia Judiciária Civil (PJC) que carregou o caminhão com mais de 37 kg de soja na cidade de Campo Verde (MT) e que ao passar pela cidade de São Pedro da Cipa, no momento em que saia com o veículo, dois suspeitos em um carro preto se aproximaram e desceram do veículo.

A dupla estava em posse de arma de fogo, entraram no caminhão e anunciaram o roubo.

A vítima foi colocada na cama do caminhão e teve o rosto coberto.

Os indivíduos seguiram com o veículo e deixaram o motorista na estrada de Campo Limpo.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.164363.