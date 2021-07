MPT destina recursos para laboratório do IFMT em Primavera

O Ministério Público do Trabalho (MPT) destinou mais R$ 40 mil para o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus de Primavera do Leste. O valor será usado na aquisição de mil testes RT-PCR para detecção de Covid-19, visando ao atendimento da população local.

O recurso da destinação é decorrente de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado pelo órgão com uma universidade do município.

O projeto contará com a disponibilidade dos servidores do IFMT e da Universidade de Cuiabá (Unic) do campus de Primavera do Leste, especializados nas áreas de química, bioquímica, ciências biológicas e farmácia, para análise diagnóstica da Covid-19. Com o trabalho de equipe técnica e com a colaboração dos profissionais do IFMT Bela Vista e da Unic, o IFMT de Primavera do Leste já realizou mais de 5 mil testes de detecção do novo coronavírus.

Segundo o diretor geral da IFMT em Primavera do Leste, Dimorvan Alencar Brescancim, “o desenvolvimento desta ação é de grande valia para o estabelecimento de estratégias no combate à pandemia da Covid-19, pois os laboratórios particulares existentes na região que abrange o município de Primavera do Leste não conseguem atender as demandas de análises, e os poucos exames que realizam ainda levam de 2 a 4 semanas para revelar o resultado, intervalo que pode levar o paciente infectado, desconhecendo seu quadro enfermo, a contaminar outras pessoas”.

LABORATÓRIO

O Laboratório de Biologia Molecular do campus de Primavera do Leste já foi beneficiado com outra destinação do MPT, em março deste ano, no valor de R$ 141.198,93, para compra de vários equipamentos e itens de consumo, como kit de extração de material genético.

O diretor explica que, como a compra dos insumos para os testes deve ser feita por lote, sendo que a quantidade mínima provida pela empresa fornecedora é de R$ 65 mil, foi necessário solicitar ao MPT o remanejamento de R$ 25 mil destinados anteriormente para compra de mobília.

“Mesmo a mobília sendo importante para a estruturação do laboratório, entendemos que neste momento o mais urgente é a realização dos exames e por isso envidamos esforços nessa direção, realocando temporariamente móveis de outros espaços para o laboratório”, esclareceu Brescancim.

No despacho, a procuradora do MPT Louise Monteiro Gagini autorizou o remanejamento dos recursos e ressaltou que “o projeto possui inegável relevância no combate à pandemia da Covid-19, sobretudo porque a realização de testagem de suspeitos é imprescindível para aferir a evolução da doença e definir o tratamento rapidamente”.

“O laboratório está pronto e equipado, a equipe já recebeu o treinamento e, assim que as licenças forem emitidas e os kits chegarem, estaremos prontos para começar a trabalhar, ajudando a comunidade no enfrentamento da pandemia da Covid-19”, acrescenta o diretor.

IFMT

Em maio do ano passado, o MPT e a Justiça do Trabalho destinaram cerca de R$ 25 mil reais para compra de equipamentos e insumos necessários à confecção de 2 mil protetores faciais, modelo Face Shield, para o IFMT de Primavera do Leste. Os itens foram produzidos e distribuídos a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) de 19 municípios da região sudeste do estado.

O campus do IFMT em São Vicente, em Campo Verde, também recebeu valores para produção de Face Shields e posterior distribuição aos profissionais da área de saúde. No total, foram destinados R$ 48,7 mil e confeccionados 1,5 mil protetores faciais.

Outros campus do IFMT também foram contemplados: R$ 402,8 mil para o campus de Lucas do Rio Verde, R$ 218,5 mil para o campus Bela Vista e R$ 215,2 para o de Alta Floresta. Essas quantias foram revertidas em equipamentos e insumos e na adequação de laboratórios onde são realizados testes para diagnósticos moleculares da Covid-19 e desenvolvidas linhas de pesquisas associadas às mutações e à variabilidade genética do novo coronavírus.