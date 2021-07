Mato-grossenses serão destaque no Sul Americano de Atletismo Sub 20

A Seleção Brasileira de Atletismo sub-20 realizou hoje (07) o último treino antes do embarque para a participação no campeonato Sul Americano, que será realizado no próximo fim de semana em Lima, capital do Peru. A delegação vai viajar amanhã e é integrada por treinadores e atletas de Mato Grosso.

Um dos treinadores é o professor José Elias, que mora em Rondonópolis e é um dos principais nomes do atletismo na região. Em conversa com a reportagem do portal Agora MT ele disse estar otimista.

“Hoje fizemos um excelente treino com os atletas Arielly Kailayne, Gabriela Araújo, Eron e Roger. Todos estão muito bem preparados e acho que teremos boas surpresas em Lima”, disse.

A maior expectativa é em relação ao desempenho de Arielly Kailayne, que também é rondonopolitana. “Ela tem chance de fazer pódio”, acredita José Elias.

A delegação está concentrada desde o início da semana na cidade de Campinas (SP). Amanhã (08) de manhã eles embarcarão com destino à capital peruana, onde farão os últimos treinos na sexta-feira.

As competições em Lima serão realizadas no sábado e no domingo (10 e 11).

Além do professor José Elias, a Seleção Brasileira de Atletismo Sub-20 tem também os treinadores mato-grossenses Maria Aparecida Souza de Lima e Sivirino Souza dos Santos.

Esta será a 52º edição do Campeonato Sul Americano de Atletismo Sub 20.