Mulher fica presa embaixo de caminhão tombado em Rondonópolis

Uma mulher de 39 anos ficou gravemente ferida após ficar presa embaixo de um caminhão tombado no início da tarde desta segunda-feira (19) no Distrito Anézio Pereira de Oliveira, conhecido como Distrito Industrial da Vila Operária.

Segundo informações, o motorista do caminhão descia pela via e ao tentar fazer uma conversão a esquerda acabou tombando o veículo.

A mulher dele, que também estava no caminhão, acabou ficando presa. Dois guinchos foram acionados para levantar o caminhão e retirar a vítima.

Ela foi socorrida pela viatura avançada do Samu com várias fraturas nas pernas, na cabeça e no quadril.

O caminhão estava carregado de materiais recicláveis.