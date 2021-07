Município vai ampliar oferta de vasectomia e laqueadura

A Secretaria Municipal de Saúde deu início nesta terça-feira (20) às primeiras ações do programa Saúde até Você que tem como objetivo principal a realização de cirurgias de laqueadura e também de vasectomia. Os moradores da região do bairro Alfredo de Castro foram os primeiros a terem contato com os agentes comunitários de saúde que estão difundindo o programa que vai seguir por toda a rede de saúde.

Para participar do programa, que é totalmente gratuito, homens e mulheres que estejam em idade fértil devem manifestar interesse aos agentes de saúde que atendem na sua região. A Saúde já está requisitando os primeiros pretendentes a passar por um dos procedimentos. Eles serão acompanhados por profissionais de diversas áreas até serem liberados para a cirurgia.

No próximo sábado, 24, acontecem os primeiros atendimentos no sistema de mutirão para as cirurgias de vasectomia e laqueadura no posto de saúde do Alfredo de Castro. A unidade foi selecionada por estar posicionada em uma região onde as mulheres têm em média mais de três filhos.

Para isso o município mudou o local de funcionamento do Centro de Atendimento Integrado à Saúde da Mulher (Caism) para o hospital municipal da avenida Lions Internacional que vai servir também como consultórios de planejamento familiar, com uma equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.

O objetivo, de acordo com Vinícius Amoroso secretário de Saúde do município, é levar ao conhecimento de toda a população a temática do planejamento familiar, principalmente para as mulheres que desejam passar pelo procedimento de laqueadura ou os homens que queiram fazer a vasectomia.

Nas unidades de saúde vão acontecer um mutirão de atendimento. A gerente do departamento de Ações Programáticas do município, Stephany Paiva Damascena, explica que o paciente vai ser atendido pela equipe multiprofissional e sair com a data prevista da realização da cirurgia.