Municípios com vacinação abaixo de 75% podem ter doses “barradas”

O governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, defenderem que aqueles Municípios que estão com vacinação contra a Covid-19 abaixo de 75% não recebam novas doses do imunizante.

A proposta, conforme Mendes, será levada para análise da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), a quem compete o planejamento de distribuição, armazenamento e operacionalização das vacinas.

“Eu e o secretário Gilberto estávamos analisando o ranking dos municípios em relação à aplicação da vacina, de acordo com dados oficiais que estão no site do Ministério da Saúde. Há 35 municípios de Mato Grosso com performance muito ruim, abaixo de 75%”, disse Mendes.

“Tem município que está com 85%, 90%, 100%. Ou seja, chega a vacina e, com três ou quatro dias já está no braço do cidadão. Isso é bom para a saúde, bom para combater essa pandemia e para todos nós termos uma vida normal”, emendou o governador.

As declarações constam em um vídeo encaminhado aos prefeitos.

Na gravação, Mendes diz entender não ser “justo” que cidades fiquem com vacinas “estocadas” e continuem recebendo doses.

Segundo Gilberto Figueiredo, os últimos dados revelaram que há casos de cidades com 25 mil doses no estoque. Em todo o Estado, há mais de 320 mil doses já enviadas aos gestores municipais e que não tem registro de aplicação.

“Até imagino que tem gente que aplicou, mas não atualizou o sistema, o que é ruim para a cidade e para Mato Grosso. Por isso que ficamos ‘feios na foto’ quando aparece Mato Grosso com uma performance não muito positiva”, afirmou o governador.

“Eu peço muito, mais uma vez, aos prefeitos e aos secretários de Saúde, dois empenhos: primeiro, para vacinar rapidamente. Segundo, para lançar esses dados no sistema, porque se você vacina, faz a ‘fichinha’ e guarda na gaveta, aí é ineficiência e isso tem que ser combatido”, concluiu.

Veja vídeo: