“Não podemos condená-lo antes da hora”, diz governador

O governador Mauro Mendes (DEM) voltou a ser questionado por jornalistas sobre a continuidade – ou não – do deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) na condição de líder do Governo na Assembleia.

Na última semana, o parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público do Estado (MPE), por suposta participação em uma organização criminosa – liderada pelo empresário Éder Augusto Pinheiro – que visava impedir a implantação do novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso.

“Por enquanto o Governo está analisando esses aspectos. Se houve algo no passado que está sendo objeto de uma investigação pelo MPE, uma análise do Judiciário, ele vai ter que responder por isso. Não podemos condená-lo antes da hora. Quem poderá condenar é a análise do Judiciário”, disse o governador.

Mendes afirmou que Dilmar não pediu para se afastar do cargo e que ele terá o direito a se defender.

“Agora, se algo tivesse acontecido durante nossa gestão, durante nosso relacionamento, aí teríamos um comportamento diferente”, concluiu.