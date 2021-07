“Não são parâmetros do Judiciário que determinarão retorno das aulas”

O presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação (Sintep-MT), Valdeir Pereira afirmou que não são os “parâmetros do Poder Judiciário” que definirão um retorno ou não das aulas presenciais em Mato Grosso.

Pereira se opõe à decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que derrubou os efeitos da lei aprovada pela Assembleia Legislativa que condicionava o retorno das aulas na rede pública do Estado à vacinação dos profissionais da Educação contra a Covid-19.

Na prática, a decisão permite que o retorno – em sistema híbrido – ocorra já a partir do dia 3 de agosto, tal como foi definido pela secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“O Sintep Mato Grosso se pauta pela legislação, mas decisões judiciais não são o que determinam neste momento – em que ainda estamos em uma pandemia – o retorno ou não das atividades das nossas unidades escolares”, disse o presidente, em um vídeo.

Ele afirmou também já ser de conhecimento da categoria que, raramente, o Judiciário dá decisões favoráveis aos trabalhadores da Educação do Estado.

“E não são esses parâmetros do Judiciário, em plena pandemia, que determinarão o retorno ou não das atividades no âmbito das nossas escolas”, emendou o sindicalista.

O presidente disse que, nos próximos dias, será realizada uma reunião da categoria para debater o assunto.

“E, com base nessa discussão, é que teremos a decisão se as aulas e se as nossas escolas estão efetivamente preparadas”.

Veja vídeo: