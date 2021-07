Nego do Borel é indiciado por violência doméstica contra outra ex

O cantor Leno Maycon Viana Gomes, mais conhecido como Nego do Borel, foi indiciado por violência doméstica contra a ex-namorada, Swellen Sauer, pela Delegacia da Mulher de Jacarepaguá.

Segundo as investigações, concluídas nesta terça-feira (20), a assessora de imprensa foi agredida diversas vezes pelo artista durante o relacionamento. A jovem diz que levou um soco do funkeiro na costela numa boate e que ele tentou enforcá-la com um carregador de celular.

Lembrando que o artista também responde por um processo de agressão e abuso sexual movido, no início do ano, pela ex-noiva Maria Eduarda Reis Barreiro, a atriz Duda Reis.