Neri Geller confirma áudio em que chama bolsonaristas de ‘doentes’

O deputado federal Neri Geller (PP) admitiu que é dele a voz que aparece num áudio taxando como ‘doentes’ os bolsonaristas de Mato Grosso. A gravação foi divulgada ontem e tem causado furor entre os aliados do presidente Bolsonaro.

A resposta do parlamentar veio em um vídeo divulgado em redes sociais e também encaminhado à reportagem do portal Agora MT. Neri disse que a fala foi tirada do contexto, mas não se desculpou e reafirmou as críticas aos que definiu como ‘extremistas’.

O áudio (ouça abaixo) capta uma conversa entre Neri Geller, o governador Mauro Mendes e o deputado estadual Dilceu Dal Bosco, ambos do Democratas.

Neri sugere ao governador que é ilusão buscar o apoio dos bolsonaristas e minimiza a importância eleitoral do grupo.

“Não adianta se iludir, nós pegamos mais da centro-esquerda do que desses radicais”, afirma referindo-se às pessoas que se declaram fiéis ao presidente Bolsonaro.

“Esses radicais Mauro, você fala em 30%, não dá 18, 12% dos radicais (…) Esses daí são doentes. Mas não dá mais que 10%. Agora, esses 10% estragam pra c***”, conclui ele usando um palavrão.

OUÇA O ÁUDIO



https://www.agoramt.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Audio_Neri_radicais.mp3





No vídeo feito após a divulgação do áudio Neri não explica o contexto da conversa. Ele afirma, porém, que continua ‘alinhado’ com o presidente Bolsonaro em temas polêmicos e de enfrentamento difícil.

O deputado federal diz ainda que é contra os extremistas e que não pretende mudar.

“A minha posição sempre foi muito clara em relação ao extremismo, eu sou contra. Seja extrema-esquerda ou extrema direita, o extremismo não leva a nada. Eu sempre fui parlamentar de resultado e vou continuar trabalhando dessa forma”, declarou.