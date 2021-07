Netflix considera criar convenção de fãs e jogo da série

Que o lançamento da série Bridgerton no fim do ano passado foi um sucesso, todo mundo já sabe. E, ao que tudo indica, a Netflix deve aproveitar o hype. Segundo o portal The Hollywood Reporter, a empresa está com planos de expandir a franquia para novas modalidades, incluindo uma convenção para fãs e até na adaptação da história para videogame.

Relatórios divulgados pelo portal sugerem que a convenção deve ser inspirada em um baile de época. Os fãs receberão trajes de acordo com a ocasião e poderão interagir com outras pessoas por meio de cartões de dança. Além disso, a trilha sonora será composta por versões clássicas de músicas pop, como na série.

Em relação ao videogame, ainda não se sabe como a história será adaptada. Além de Bridgerton, as séries Stranger Things, Narcos e The Dark Crystal também ganharam games próprios.

A segunda temporada de Bridgerton já está em produção e deve estrear em 2022. Os novos episódios devem focar em Anthony, irmão de Daphne, e o seu novo interesse amoroso, Kate. Além disso, questões deixadas em aberto, como o fim do anonimato de Lady Whistledown e a reação de Colin após os escândalos, também serão abordadas.

A nova leva, no entanto, não contará com a presença de Regé-Jean Page, que protagonizou a 1ª temporada ao lado de Phoebe Dynevor. Vale lembrar que a série já foi renovada para a terceira e quarta temporadas.