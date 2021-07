Nininho destaca investimentos feitos do Governo em infraestrutura

“Temos dois momentos em Mato Grosso: antes e depois do governador Mauro Mendes “. Assim o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, resumiu os investimentos em infraestrutura feitos pela atual gestão do Governo do Estado. O deputado acompanhou o governador em visitas à obras e disse estar impressionado com o volume de construções, reformas e ampliações de unidades de saúde e educação.

“O que está acontecendo no Estado me dá orgulho e força para continuar trabalhando e defendendo esse governo que tem o propósito de trabalhar pela população”, disse o parlamentar.

Nininho citou a visita que fez junto ao governador à região do Vale do Arinos. Juntamente com outros deputados e autoridades da região, eles vistoriaram as obras de pavimentação da MT-220 e de construção da ponte de concreto sobre o Rio Arinos IV. Também fizeram a entrega de 400 cestas básicas, em Porto dos Gaúchos, e assinaram a ordem de serviço para pavimentação de trechos da MT-010, no distrito de Americana, em Tabaporã.

“São obras estruturantes e importantes, que vão mudar a vida das pessoas. O Norte do Estado vive um grande momento e a agricultura está progredindo a passos largos com todos esses investimentos. São muito mais obras do que todos nós sonhávamos e que esperamos há 15, 20, 30 anos, que agora estão sendo feitas em todo Mato Grosso”, pontuou.

A ponte sobre o Rio Arinos IV está localizada na MT-220 e possui extensão de 240 metros. Com investimentos de R $18,7 milhões, a obra está com 82% do serviço executado e é considerada fundamental para interligar a rodovia até às MTs – 325 e 170, respectivamente, além do município de Juara e região.

“Temos essa ponte com mais de 200 metros, outras pontes com mais de 400 metros de comprimento, como a do Rio das Mortes, na Região do Araguaia, são obras que a gente nem sonhava mais, mas que agora são realidade, interligando todas as regiões do Estado”, disse Nininho.

“Há muito mais investimentos em áreas como a saúde, quatro novos hospitais regionais, com investimentos de R$ 75 milhões em cada um; na Educação, com a construção de novas escolas, reformas em unidades que não viam nem uma pintura há décadas, e no social, com as entregas de cestas básicas para as famílias mais carentes e o auxílio emergencial, que estão ajudando muito nesse momento de pandemia. Por tudo isso, reforço a defesa a esse governo que está fazendo a diferença na vida de todos os mato-grossenses”, finalizou o parlamentar.

Da agenda também participaram, a deputada estadual Janaina Riva (MDB), o deputado estaduao Xuxu Dal Molin (PSC), o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Marcelo Padeiro, a comitiva foi recebida por vereadores, secretários municipais, e pelos anfitriões na região do Arinos, os prefeitos Vanderlei de Abreu de Porto dos Gaúchos e de Tabaporã Sirineu Moleta.