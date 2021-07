Novo sistema permite selecionar serviço e consultar agendamento

A partir da próxima segunda-feira (19), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai disponibilizar aos cidadãos um novo sistema de agendamento para atendimento presencial nas unidades da autarquia. Ao entrar no sistema, o cidadão poderá agendar o atendimento em qualquer unidade com datas disponíveis a partir do dia 20 de julho.

O novo sistema contará com funcionalidades como a opção de escolher o serviço o qual deseja realizar, consultar e/ou excluir o agendamento realizado. O sistema de agendamento foi desenvolvido pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Detran-MT, no início da pandemia do Covid-19 e, desde então, já foram atendidas quase 900 mil pessoas nessa modalidade em todas as unidades do Detran no Estado.

“O atendimento por agendamento vem dando certo e agora aprimoramos o sistema para facilitar o acesso ao cidadão. Com o atendimento agendado, evitamos a aglomeração de pessoas nas unidades, preservando a saúde dos cidadãos e dos nossos servidores na prevenção à Covid-19”, destacou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Conforme o coordenador de Tecnologia da Informação do Detran-MT, Danilo Cruz, o novo sistema foi desenhado e mapeado de acordo com as necessidades do cidadão e de cada unidade da autarquia.

Como agendar

Para agendar o atendimento, o cidadão deve entrar no site do Detran (www.detran.mt.gov.br) e clicar na mensagem de tela em cor azul para AGENDAMENTO. Na sequência, abrirá a nova página do agendamento com as abas “Libras”, “Agendar”, “Consultar” e “Excluir”.

Ao clicar na aba “Agendar”, o cidadão deverá preencher os dados pessoais, nome, telefone, e-mail e CPF, escolher a unidade para atendimento, data, horário. A novidade nessa aba é a opção do cidadão em escolher o serviço o qual deseja realizar, que até então não existia.

Preenchidos os campos, será gerado um comprovante de agendamento ao cidadão, de caráter informativo e orientativo, não sendo obrigatório a apresentação no dia do atendimento.

“Agora, o sistema gera no próprio comprovante as informações necessárias para o cidadão realizar o serviço que ele agendou”, explicou o coordenador de Tecnologia da Informação do Detran-MT, Danilo Cruz.

Na aba “Consultar”, o cidadão poderá consultar o seu agendamento e na aba “Excluir” poderá excluir o agendamento realizado por meio da confirmação de duas chaves de acesso (CPF e número celular informado). “O sistema antigo não permitia a consulta e nem a exclusão do agendamento pelo próprio cidadão”, explicou o coordenador.

O novo sistema também irá lançar no calendário das datas, de forma antecipada, os feriados nacionais, estaduais e municipais. “Agora, os chefes das unidades poderão lançar no sistema os feriados municipais, por exemplo”.