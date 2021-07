Novo trailer da 5ª temporada ganha data de estreia

A Netflix revelou no Twitter a data do lançamento do novo trailer oficial para a 5ª temporada de La Casa de Papel. Confira:

Xeque-mate. O volume 1 da parte 5 de La Casa de Papel chega dia 3 de setembro. pic.twitter.com/VZ5cFTJf2x — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 26, 2021

Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco de Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez em sua vida, ele não tem um plano de fuga. E quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra.

A 5ª temporada de La Casa de Papel será dividida: A 1ª estreia em 3 de setembro, e a 2ª metade em 3 de dezembro.