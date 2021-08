Número de crimes cai no 1° semestre e nova operação é lançada

Mais uma operação foi lançada pela Polícia Militar (PM), na noite deste sábado (31), em Rondonópolis (MT). A ‘Operação Dispersão IV’ visa dar continuidade no trabalho de reduzir os índices criminais na cidade.

“Fechamos o primeiro semestre com redução de todos os índices criminais, os principais de roubo, furto e homicídio no 4° Comando Regional e principalmente em Rondonópolis que é a maior cidade do comando regional. Estamos lançando essa operação no intuito de coibir as práticas criminais, os roubos, furtos, tráfico doméstico de entorpecentes, homicídio, todos os crimes violentos e aqueles crimes praticados contra pessoa e patrimônio” explica o tenente coronel Candido.

O coronel ainda explica que o objetivo da PM também é oferecer a sensação de segurança para a população de bem de Rondonópolis.

“Também vamos fiscalizar os decretos, sejam eles estaduais ou municipais. Estamos nas ruas para proteger o cidadão de bem” destaca Candido.

O tenente coronel ressaltou que o efetivo que está em forma para a operação não é o efetivo que atende o 190.

“São policiais extras da escala que vieram para reforçar a operação durante o fim de semana” finaliza Candido.