Nutrição adequada pode ser forte aliada na saúde e bem-estar dos felinos

A falta de aminoácidos essenciais pode ser prejudicial para a saúde e a vida longa e saudável dos gatos – sejam eles filhotes ou adultos. Como não são produzidos pelo organismo, esses aminoácidos precisam ser ingeridos e devem estar presentes na composição de uma alimentação balanceada.

“A lisina é um aminoácido essencial de grande importância na alimentação dos felinos, e que está diretamente ligada a síntese de proteínas. Uma alimentação rica em lisina, auxilia na manutenção das defesas naturais do felino, através do seu sistema imune, melhorando a imunidade do pet e proteção contra importantes doenças”, explica Jaime Dias, gerente técnico da área de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

De acordo com o médico-veterinário, a presença deste aminoácido essencial na alimentação também tem importante papel na absorção de cálcio, produção de colágeno envolvido na cicatrização de lesões dentre outras ações que estão diretamente envolvidas na manutenção de uma vida saudável.

A médica veterinária Eliane Estephan, gerente de produtos para animais de companhia da Vetoquinol – uma das 10 maiores indústrias globais de produtos para saúde animal – complementa que a melhor forma de garantir níveis adequados de lisina no organismo dos gatos é por meio da suplementação de filhotes e adultos.

“Pensando nessa necessidade, a Vetoquinol possui em seu portfólio o Enisyl-F, um suplemento alimentar à base de lisina. O produto é pasta extremamente palatável sabor peixe e facilmente aceito pelos pets, podendo ser administrado diretamente na boca, sobre o focinho ou na pata, para que eles posam lambê-lo”, explica Eliane.

Se o tutor preferir, ainda pode adicionar o suplemento juntamente ao alimento dos gatos. Para gatos adultos, a oferta pode ser feita em 1 ou 2 mL, duas vezes ao dia; já em filhotes, deve-se oferecer 1 mL, duas vezes ao dia – ou de acordo com as recomendações do médico-veterinário.