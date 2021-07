Homem é preso por violência doméstica em Rondonópolis

Um homem suspeito de violência doméstica foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (19), em ação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis.

Os fatos ocorreram no domingo quando durante uma discussão o suspeito empurrou a vítima e começou a agredi-la fisicamente e com ofensas. Durante as agressões, ele também revirou toda a casa, jogando bebidas e comidas pelos cômodos, quebrando panelas, ventilador e outros objetos da residência.

A vítima chegou a acionar a Polícia Militar, porém quando os policiais chegaram ele a segurou e tampou a boca da companheira a impedindo de sair.

No dia seguinte aos fatos, a vítima procurou a Delegacia da Mulher de Rondonópolis para denunciar as agressões sofridas. Imediatamente os policiais da unidade iniciaram as diligências para localizar o suspeito, que foi preso em flagrante por violência doméstica.