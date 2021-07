Vacinação de caminhoneiros pode ser prorrogada em Rondonópolis

Centenas de caminhoneiros já compareceram à sede do Sest/Senat em Rondonópolis para receber a vacina contra a Covid-19. Eles estão sendo imunizados com a vacina da Janssen, que é dose única. A vacinação da categoria começou ontem e segue pelo menos até sexta-feira (16). No local os profissionais também estão recebendo outros atendimentos relacionados à saúde.

A reportagem apurou que houve uma mudança na programação inicial. Ao invés de destinar duas mil doses, como estava previsto, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou apenas 1.400 vacinas.

Devido à redução do número de doses e também à grande procura, os organizadores estão distribuindo 350 senhas por dia, obedecendo a ordem de chegada dos profissionais.

“Pedimos a compreensão dos profissionais que desejam se vacinar e estamos fazendo o possível para que tudo transcorra com normalidade. Já apresentamos um pedido para que a Secretaria Municipal de Saúde providencie mais doses e prorrogue a campanha na semana que vem”, informou o diretor executivo da Associação dos Transportadores de Cargas de Mato Grosso (ATC/MT), Miguel Mendes.

OUTROS SERVIÇOS

Em Rondonópolis a imunização dos caminhoneiros está ocorrendo através de uma parceria entre a ATC/MT, o Sest/Senat e a Prefeitura Municipal.

Além de tomar a vacina contra a Covid-19, os caminhoneiros também podem realizar no local testes de glicemia (para os que estiverem em jejum), aferimento de peso, altura, temperatura corporal e pressão arterial.

As equipes de Saúde também oferecem dicas sobre nutrição, escovação dos dentes, higiene bucal e dão orientações sobre o Cartão de Saúde dos Caminhoneiros do Ministério da Saúde – que está sendo distribuído pelo Sest/Senat em todo o País.