Ouvidoria da PM reúne agentes públicos e população em situação de rua na Capital

A Ouvidoria Geral de Polícia de Mato Grosso fez um chamado às instituições para discutir o aumento de casos de violência contra população em situação de rua. O encontro foi realizado no fim de semana, no Centro Paroquial da igreja de Nossa Sra do Rosário e São Benedito, em Cuiabá.

O ouvidor-geral de Polícia, Lúcio Andrade, falou a dificuldade de registro de ocorrências por parte das pessoas em condição de rua. “Algumas relatam agressões, mas têm dificuldade em apresentar informações consistentes. Quando são procuradas para um segundo depoimento, já não encontramos mais, ou até desistem de dar andamento à denúncia”, afirmou o ouvidor.

A Polícia Militar afirma que todas as ocorrências são investigadas e que as câmeras no centro da cidade registram toda a movimentação.

“Se houver alguma irregularidade de comportamento de PMs a Corregedoria será informada e tomará as providências”, afirmou o Tenente Coronel Dionys Lavor. “Temos diversas formas de monitoramento e registro dos militares, quando há denúncia, o mais comum é a identificação e punição”.

Outras instituições públicas de defesa social também foram convidadas, mas não se fizeram presentes. Essa é uma dificuldade para lidar com a o problema das pessoas em situação de rua, é um problema com múltiplos fatores. Um ponto em comum na visão dos participantes é de que o número de pessoas em situação de rua cresceu e será necessária uma união de esforços para lidar com o problema.

Estiveram presentes representantes do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Universidade Federal de Mato Grosso, Paróquia da igreja de Nossa Sra. do Rosário e São Benedito e dos comerciantes da região central de Cuiabá.