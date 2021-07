Pai de Virginia Fonseca é intubado e colocado em coma induzido

Virginia Fonseca gravou um conteúdo em seu canal do Youtube para atualizar o estado de saúde do pai, o senhor Mário Serrão, de 72 anos, que segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital particular de Goiânia, tratando de uma pneumonia aguda.

Na gravação, a influenciadora contou que o pai sempre foi relutante sobre se cuidar. Nos últimos dias, ela disse que Mário aceitou receber uma transfussão de sangue, no entanto, o quadro pulmonar dele piorou na noite da última quinta-feira (23).

“Ele não conseguia respirar com o oxigênio que estava lá ajudando ele. Teve que colocar outro. Isso foi ontem. Depois piorou mais e colocaram outro. E hoje ele foi intubado e colocado em coma induzido”, contou ela.

“E é isso, gente. Meu pai está intubado, peço a todos que incluam ele nas orações de vocês. Eu tenho fé que ele vai sair de lá. Depois que intubou, até a cor dele melhorou. A saturação dele estava 80, 84, passou para 96”, contou.

Virginia encerrou o vídeo detalhando o histórico de saúde do pai. “Ele já vem de uma série de problemas. Ele nunca deixou de beber, ele é fumante, ele não se alimentava, então, estava com anemia. O rim também não estava muito bem. É uma junção de tudo e que acabou prejudicando, acabou chegando nesse estado que tá. Mas enfim”, lamentou ela.