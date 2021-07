Paris Hilton está grávida do primeiro filho

Aos 40 anos, Paris Hilton está à espera do primeiro filho com o noivo, o empresário Carter Reum. A informação é do portal norte-americano Page Six.

De acordo com a publicação, o casal está desde janeiro fazendo um tratamento de fertilização in vitro, com o desejo de formar uma família.

“Ele é o cara dos meus sonhos… (Carter é) 100% (o único)”, disse a herdeira ao podcast Trend Reporter. “Nós conversamos sobre (planejar um casamento) o tempo todo e o nome do nosso bebê”, contou.

Paris e Carter estão juntos há um ano e ficaram noivos em fevereiro deste ano, no dia do aniversário de 40 anos da socialite.

Apesar da informação ter sido divulgada, Paris ainda não confirmou, nem comentou o assunto publicamente.