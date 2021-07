Paulo Gustavo daria vida ao ‘Fofão da Augusta’ no cinema

O célebre e saudoso ator Paulo Gustavo estaria se preparando para viver um momento inédito em sua carreira. Sua partida precoce, impediu que o público fosse mais uma vez agraciado e surpreendido com a interpretação de um personagem icônico, e dessa vez conhecido nas ruas de São Paulo. O humorista, encenaria o papel de Ricardo Correa da Silva, mais conhecido popularmente como o Fofão da Augusta.

O jornalista e escritor Chico Felitti, autor da biografia de Ricardo, revelou em um podcast para a rede globo de televisão como seu caminho se cruzou com o de Paulo Gustavo após o ator manifestar o interesse e vontade de levar a obra para as telonas. “No finalzinho de 2019, meu telefone tocou. E do outro lado da linha vinha uma notícia: ‘A gente talvez já tenha um protagonista para ‘Ricardo e Vânia’. A pergunta que fizeram no telefone era: ‘O que você acha do Paulo Gustavo ser o Ricardo?’. E eu gelei. Ele queria interpretar o Ricardo no cinema , tinha lido o livro e queria ser o personagem principal de um filme que não era uma comédia. Que era o oposto de uma comédia.” recorda o autor.

Felitti contou também, que toda iniciativa partiu de Paulo, que visualizou o projeto como um grande desafio profissional. “Eu soube naquela ligação que, numa reunião, ele disse que já fez o país inteiro rir, agora queria mostrar que era capaz de fazer um país inteiro chorar. E o gelo foi se desfazendo dentro de mim e virando uma corrente quente de adrenalina, de ânimo. Se aquele homem, que tinha chegado ao posto de maior humorista no Brasil, queria fazer um filme, ele tinha que fazer o filme.” disse Chico. Um triste desfecho, não permitiu que Paulo Gustavo desse continuidade ao projeto. Aos 42 anos, ele foi uma das vítimas da Covid-19. O ator deixou dois filhos e o marido, Thales Bretas.