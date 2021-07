Exposição de Paulo Pires é prorrogada em Cuiabá com entrada franca

Quem mora em Cuiabá ou pretende passar pela capital nos próximos dias poderá conhecer e prestigiar as obras de um dos mais importantes artistas de Mato Grosso, o pintor e escultor Paulo Pires. A exposição ‘Pedras no Meu Caminho’ é um projeto contemplado pelo Edital MT Nascentes da Secretária de Estado de Cultura Esporte e Lazer SECEL através da Lei Aldir Blanc. A exposição estará aberta até sábado, dia 07 de agosto e depois embarca para São Paulo em outubro, levando a potência das arte mato-grossense aos paulistanos, um pouco da história de vida e luta do artista Paulo Pires.

A exposição individual Pedras do Meu Caminho pode ser conferida na Galeria principal da associação A Casa do Centro, localizada na Rua Governador Rondon 715 Centro Histórico na Praça da Mandioca, Cuiabá. A entrada é franca e quem visitar verá obras inéditas com uma técnica inovadora, utilizando pedras de arenito coletadas nas regiões de Rondonópolis e Pedra Preta.

Paulo Pires é natural de Poxoréu, mas vive em Rondonópolis há muito tempo. Filho de uma família humilde e com 11 irmãos, foi descoberto por acaso por uma professora que se encantou com seus desenhos e pinturas.

O primeiro prêmio veio aos 14 anos, quando uma de suas telas sagrou-se vencedora no Salão de Arte Contemporânea de Porto Velho (RO), onde a família morava na época.

Desde então o artista venceu vários prêmios e, pelo caminho, desenvolveu também a paixão pelas esculturas. Começou trabalhando com madeira e, posteriormente, aderiu às pedras que o tornariam conhecido no Brasil e no mundo.

ELOGIOS DA CRÍTICA

Nas mãos de Paulo Pires os blocos de pedra ganham formas, contornos humanos que mexem com a imaginação do público e ganham reiterados elogios da crítica.

Na abertura da exposição em Cuiabá, Paulo Pires foi prestigiado por dois dos maiores críticos de arte de Mato Grosso, os Aline Figueiredo e Laudenir Antônio Gonçalves – que há anos acompanham a trajetória do artista.

“O que move o seu trabalho são as emoções do ser humano na sua mais ampla concepção, tais como o amor, a compaixão, o erotismo, o consolo e a solidariedade”, destaca Laudenir.

Aline Figueiredo conta que conheceu as esculturas em pedra de Paulo Pires durante o XX Salão Jovem Arte Mato-grossense, realizado em Cuiabá em 2001. Paulo foi premiado e ali nasceu a amizade e a admiração que duram até hoje.

“Paulo Pires é um escultor moderno e de vigoroso estilo, cujo trabalho merece entrar nas residências dos nossos apreciadores de arte, povoar salas, varandas e jardins, com forte emoção sem nenhuma repetição estilizadora”, define Aline Figueiredo.

Para conhecer o projeto acesse as redes sociais @pedrasdomeucaminho.

A exposição ‘Pedras no Meu Caminho’ está aberta ao público de segunda a sábado no horário das 10 às 20 horas, na Associação A Casa do Centro rua Governador Rondon, 715, centro histórico Praça da Mandioca Cuiabá MT. Agendamentos pelo Zap 65 98114-0315