Pelo menos 15 servidores testam positivo; SES adota teletrabalho

Pelo menos 15 servidores da secretaria de Estado de Saúde (SES) testaram positivo para a Covid-19 nos últimos dias. A informação foi revelada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde (Sisma).

Em nota, a SES informou que todos os servidores do nível central estão sendo testados e, pelos próximos sete dias, será adotado o regime de teletrabalho como forma de tentar frear o avanço de casos.

Neste período, também não será permitida a entrada de visitantes no prédio.

“A SES adotou todas as medidas necessárias para a contenção da transmissão do vírus no órgão. Durante a pandemia, o órgão estadual prioriza a testagem frequente dos profissionais da pasta”, diz trecho da nota.

Ainda conforme a secretaria, o quadro de saúde dos servidores é monitorado pela equipe técnica do Hospital Estadual Santa Casa.