PM celebra 104 anos do 1º Batalhão de Polícia Militar de Cuiabá nesta quarta-feira (28)

Na quarta-feira (28.07), às 19h, o 1º Batalhão de Polícia Militar de Cuiabá realizará solenidade alusiva aos 104 anos de fundação da unidade, comemorados no dia 03 de junho. O evento será realizado na sede do 1º BPM, na Avenida XV de Novembro, bairro do Porto, na capital.

Além da tradicional formatura, autoridades militares e civis serão homenageadas com a medalha ‘Batalhão Daniel de Queiroz’- mérito centenário da PMMT. A solenidade de aniversário teve que ser adiada no dia 03 de junho, data de fundação da unidade, por causa da pandemia da Covid-19.

A unidade faz parte da história mato-grossense. Patrimônio histórico estadual, o 1º BPM, pertence ao 1º Comando Regional da PM, e é considerada fundamental à Segurança Pública.

Atualmente sob o comando do tenente-coronel Marco Antônio Guimarães, o batalhão atende mais de 30 bairros por meio de três Companhias da Polícia Militar instaladas na Lixeira, Beira Rio e Boa Esperança. O “Batalhão Daniel de Queiroz” é uma homenagem ao policial Daniel Queiroz, um carioca nascido em 1891 que atuou por mais de 40 anos na Polícia Militar de Mato Grosso, inclusive no 1º BPM, onde chegou ao posto de comandante da unidade.

Serviço

PM celebra 104 anos do 1º Batalhão de Polícia Militar de Cuiabá

Local: sede do 1º BPM, localizada na Av. XV de novembro, Porto, em Cuiabá

Data: 28/07/2021

Horário: 19h