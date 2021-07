PMMT capacita mais de 2,5 mil policiais em Atendimento Pré-Hospitalar em Combate

Aos policiais interessados, sargento Trolesi orienta que para ter acesso a capacitação em APH, o policial pode procurar as unidades especializadas como Bope, Rotam e Ciopaer ou os Comandos Regionais da capital ou do interior.

O treinamento prepara o policial para intervir de forma segura e rápida em prol da vítima que foi ferida em área de risco. Policial Civil do Paraná e instrutor de APH, o investigador e médico Sérgio Maniglia detalha que a instrução permite aos policiais técnicas que salvam vidas, como controlar sangramentos massivos, que geralmente matam pessoas, manipular produtos anticoagulantes que estancam sangramentos utilizados em ferimentos e outras técnicas.

“Essa instrução exige equipamentos e conhecimentos especializados. Em 2020, a Polícia Militar promoveu o primeiro curso de APH no Estado. Na oportunidade, 30 policiais concluíram o curso e se tornaram multiplicadores na capital e no interior”, destaca Trolesi.

Sargento Marcus Trolesi é policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e pós-graduado em APH no protocolo Marc 1. O militar explica que a PMMT atinge o alto nível técnico quando investe em capacitar a tropa e formar multiplicadores em APH.

Mais de 2.500 policiais militares em Mato Grosso já receberam a capacitação de Atendimento Pré-Hospitalar em Combate (APH). Na próxima segunda-feira (12.07), 28 policiais do Batalhão Rotam recebem a instrução que pode salvar vidas, principalmente em situações de confronto policial.

Confira o bate papo exclusivo como investigador da Polícia Civil do Paraná e médico, Sérgio Maniglia e sargento Marcus Trolesi, no 20 º episódio, último da temporada, do PMCAST. Para ouvir o conteúdo basta clicar na sua plataforma de áudio favorita.