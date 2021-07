Polícia aborda motorista e se depara com algo inesperado

Uma equipe da Força Tática em Cáceres-MT prendeu na madrugada desta sexta-feira (9), um homem de 32 anos, por dirigir alcoolizado e sob efeito de droga.

Em patrulhamento, os policiais notaram o Toyota Corolla branco com o farol apagado. Devido a situação, foi solicitado ordem de parada. Na abordagem, foi encontrado no bolso do motorista um comprimido de ecstasy e próximo do banco, uma garrafa de cerveja pela metade, além de um cooler com mais bebida.

Questionado, assumiu estar alcoolizado e sob efeito de entorpecente. Ele e o material foram entregues na delegacia da cidade.