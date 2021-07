Polícia prende foragido da Justiça em Rondonópolis

Um homem com mandado de prisão em aberto por crime de roubo foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (29), em trabalho realizado pelos policiais da Delegacia Regional de Rondonópolis, com apoio do Núcleo de Inteligência.

O foragido, de 21 anos, estava com mandado de prisão decretado pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis desde de março de 2021 por envolvimento em crime de roubo.

Com informações sobre a localização do suspeito, os policiais foram até o endereço no bairro Cascalinho, onde ele foi encontrado e dado cumprimento à ordem de prisão.

Após os fatos, jovem foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.