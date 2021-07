Policiais apreendem drone, drogas e celulares que seriam transportados para dentro da Mata Grande

Durante rondas externas, policiais penais da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá), apreenderam uma mochila contendo materiais ilícitos que seriam transportados para dentro da unidade. A ação ocorreu nesta quinta-feira (15.07).

Os agentes avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações da unidade. Ao perceberem os policiais se aproximando, os suspeitos conseguiram fugir e adentrar em uma região de mata.

A equipe continuou com as diligências no local, porém eles não foram mais encontrados.

Dentro da mochila que estava com os suspeitos, foram encontrados um drone, cinco porções de substâncias análoga à maconha, uma porção análoga à cocaína, dois aparelhos celulares, 10 chips, uma placa de celular e uma bateria.

O diretor da unidade, Ailton Ferreira, reforça que medidas preventivas foram redobradas na Penitenciária para evitar que materiais ilícitos adentrem à unidade.

“Com mais essa apreensão, já são 61 drones apreendidos nos anos de 2020 e 2021. Medidas preventivas vêm sendo adotadas para impedir que os ilícitos sejam introduzidos na unidade. Não afrouxamos nos procedimentos de segurança, são realizadas rondas externas e internas, utilização de cães farejadores, cerca e alambrados em toda a penitenciária, além da vigilância ostensiva dos policiais penais nas torres, como também uma equipe que faz campana na laje da Penitenciária”, destacou o diretor.