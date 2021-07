Prefeito confirma aulas presenciais e abertura de parques em Rondonópolis

As aulas presenciais na rede municipal de ensino serão retomadas a partir do dia 09 de agosto. A decisão foi anunciada hoje (23) após a reunião do Comitê Gestor de Crise e será oficializada em um novo decreto que a Prefeitura publicará ainda nesta sexta-feira, contendo também outras mudanças nas restrições relacionadas à prevenção da Covid-19.

A retomada das aulas presenciais teve o apoio das promotoras Joana Ninis e Patrícia Eleutério, que representaram o Ministério Público Estadual na reunião. Elas destacaram os prejuízos causados às crianças pela suspensão prolongada das atividades e concordaram com a medida, considerando o avanço da vacinação e também a redução do registro de novas contaminações no município.

O prefeito José Carlos do Pátio também concordou com a medida. Segundo ele, serão tomadas todas as providências visando proteger alunos e servidores. “A nossa equipe já está se preparando para isso”, afirmou.

Também ficou acertada na reunião a reabertura do Horto Florestal, praças e parques para visitação pública até as 22 horas. A medida entrará em vigor após a publicação do novo decreto.

“Vamos autorizar a liberação, mas teremos ações de acompanhamento para assegurar os cuidados preventivos – como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento”, disse o prefeito.

Os membros do conselho não discutiram alterações no horário de funcionamento das atividades comerciais, que continua limitado até as 22 horas. Também permanece em vigor o toque de recolher, das 23 horas até as 05 da manhã.

CAUTELA

José Carlos do Pátio disse que a redução das restrições é justificada porque o município atravessa um bom momento no enfrentamento à pandemia. No entanto, ele pediu que a população mantenha a cautela para evitar retrocessos.

“A cidade está pela terceira semana consecutiva na classificação de risco moderado. Já estamos vacinando pessoas abaixo de 30 anos e conseguimos um equilíbrio muito bom em relação aos novos casos. Mas isso não quer dizer que a gente tenha de relaxar. Precisamos ainda ter muita cautela”, asseverou.

O prefeito lembrou que o Estado de Mato Grosso teve uma piora nos indicadores nesta semana e vários municípios voltaram a registrar aumento de internações de pessoas com quadro grave de Covid-19.

“Mato Grosso voltou para a situação de alerta e temos cidades vizinhas com a rede de saúde já colapsadas. Então não podemos nos descuidar. Se houver qualquer problema de aumento no número de casos teremos de tomar atitude”, avisou.