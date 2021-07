Prefeito ouve pedidos de redução em restrições e convoca Comitê de Crise

O prefeito José Carlos do Pátio anunciou para amanhã, às 08 horas, a reunião com o Comitê Gestor de Crise para discutir as normas de restrições visando a prevenção da Covid-19. A informação foi prestada durante a reunião realizada com representantes de bares, restaurantes e similares e também vereadores.

A reunião foi realizada no gabinete do prefeito. Começou as 17 horas e durou quase duas horas. José Carlos ouviu relatos sobre o impacto causado pela limitação do horário de funcionamento.

Os representantes de trabalhadores, empresários e também da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso alertaram que as limitações tem causado fechamento de estabelecimentos e já deixou mais de 1,5 mil pessoas desempregadas no município.

“O prefeito nos ouviu com atenção e mostrou-se sensibilizado. Pedimos que eles flexibilizem o horário de funcionamento pelo menos até as 23hs. Ele informou que convocaria a reunião do Comitê para amanhã e acho que a nossa reivindicação será atendida”, disse a presidente do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares, Neth Moura.

TENDÊNCIA

A assessoria de comunicação da Prefeitura confirmou a convocação do Comitê Gestor de Crise para esta quinta-feira. A reportagem apurou que há uma tendência pela flexibilização, motivada principalmente pela mudança na classificação de risco do município, que nesta semana passou do nível ‘Alto’ para o nível ‘Moderado’.

A medida também foi defendida pelos 10 vereadores que participaram da reunião com o prefeito e os representantes de bares, restaurantes e setor de turismo.

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside a Comissão Legislativa de Saúde e também integra o Comitê Gestor de Crise, antecipou que defenderá a flexibilização das restrições.

“Acho que há uma grande possibilidade de estendermos o horário de funcionamento e fazer outros ajustes solicitados pelo setor produtivo. Meu voto será nesse sentido, mas é um órgão colegiado e a decisão será tomada pela maioria”, disse Marildes.