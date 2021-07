Prefeitura de Cuiabá afirma que vacinas foram aplicadas antes do vencimento

A Prefeitura de Cuiabá divulgou uma nota no final da tarde desta sexta-feira (02) afirmando que nenhum morador recebeu aplicação de vacina vencida na capital.

Segundo a coordenação de campanha, uma alteração no Sistema do Plano Nacional de Imunização pode ter causado o erro. O lote 4120Z005, apontado pelo Ministério da Saúde como usado após o vencimento, chegou a Cuiabá em 25/01/21 e, de acordo com a resolução da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, foi destinado inteiramente para a primeira dose;

“Foi feito o rastreamento e constado que as vacinas deste lote foram totalmente utilizadas em fevereiro. Foi dado baixa no lote em 10/02/21, portanto, muito tempo antes do vencimento” afirmou a nota.

Por meio do levantamento dos dados, a coordenação da campanha constatou que as pessoas que tomaram a Astrazeneca após o dia 14 de abril foram para segunda dose. Essas aplicações aconteceram em 21/04 , 29/04 e 03/05. Os lotes de Astrazeneca aplicados nestes dias foram o 213VCD006W, com vencimento em 06/09/21 e 213VCD004ZVA, com vencimento em 02/09/21.