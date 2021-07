Prefeitura de Primavera entrega cestas básicas para famílias do assentamento Nova Aliança

A Prefeitura de Primavera do leste entregou cestas básicas para 114 famílias residentes no assentamento Nova Aliança, na zona rural do município. A entrega foi feita pelo prefeito Leonardo Bortolin, numa cerimônia com a participação de secretários e autoridades da região.

As cestas básicas foram doadas pelo programa “Vem Ser Mais Solário” do Governo do Estado de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura de Primavera do Leste. De acordo com os critérios da campanha, as famílias selecionadas para receber os alimentos foram cadastradas pela equipe volante dos CRAS, Centros de Referência em Assistência Social.

“A gente sabe que na maioria das vezes os moradores da comunidades utilizam parte da renda para a compra de um botijão de gás e, às vezes, a renda não é suficiente para suprir toda as necessidades da família. É, por isso, que nossa equipe valoriza muito o trabalho de assistência a esses famílias. Ajudar a colocar o alimento de cada dia na mesa dessas pessoas é o mínimo que podemos fazer para que todos tenham essa necessidade básica suprida”, afirma Léo Bortolin.

De acordo com a secretária de assistência social, Leninha Riva, as famílias assistidas dependem, exclusivamente, da agricultura familiar e, nem sempre, a renda é suficiente.

“Nós sabemos a vida do agricultor não é fácil; todos os dias eles enfrentam as dificuldades de um trabalho pesado debaixo do sol para produzir alimentos que chegam a mesa das famílias na cidade. Nada melhor do que retribuir o trabalho deles com a entrega das cestas básicas”, pondera a secretária.