Prefeitura de Várzea Grande e parceiros lançam projeto Emprego Solidário

Moradores de Várzea Grande que estão desempregados, inclusive imigrantes, terão, a partir deste mês de julho, novas oportunidades de conquistar um emprego. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, firmou parceria com o Sistema S, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL-VG), a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT) e empresas privadas, e, criou o projeto Emprego Solidário.

O objetivo é diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 na geração de emprego e renda da cidade, garantindo oportunidade no mercado de trabalho para todos os várzea-grandenses.

“Muitas pessoas foram afetadas, diretamente e indiretamente, pela pandemia e tiveram suas rendas comprometidas. Entendendo essa situação, o prefeito Kalil Baracat nos orientou que buscássemos uma alternativa de renda inclusive para imigrantes que aqui residem e, assim, a Prefeitura lança o projeto Emprego Solidário. As empresas e comércio, em geral, passam a demanda de vagas e a nossa Secretaria, através dos Centros de Referência em Assistência Social localizados em todas as regiões da cidade, faz essa seleção. Esperamos, a partir da parceria de diversas empresas, oportunizar milhares de vagas de empregos”, declarou a secretária municipal de Assistência Social, Eliamara Araújo Zeferini.

O primeiro processo seletivo para o preenchimento de 240 vagas oferecidas pelo projeto Emprego Solidário e a Rede Comper será já nesta segunda-feira, dia 05 de julho, às 14h, no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Cristo Rei. As vagas oferecidas são para os cargos de repositor de loja, auxiliar de prevenção, operador de caixa, auxiliar de perecíveis e frentistas.

“É importante destacar que já na segunda-feira, às 14h, será feito o processo seletivo, uma pequena prova. Então quem se interessar por uma das vagas deve chegar no horário divulgado para participar. Também informamos que 40 dessas vagas são destinadas para pessoas deficientes. E, no caso de imigrantes, teremos apoio de instrutor para ajudar no teste”, acrescenta a secretária.

Na terça e quarta-feira, dias 06 e 07 de julho, o processo seletivo será a partir das 14h, nos Cras dos bairros Jardim Glória e Santa Maria, respectivamente.

Eliamara Araújo Zeferini destaca que este é o primeiro processo seletivo de muitos que ocorrerão nos próximos meses. “Os requisitos para se candidatar a uma vaga é estar desempregado e ter 18 anos ou mais. O projeto também irá trabalhar com assertiva no mercado de trabalho, pois muitas vezes as pessoas aceitam um emprego por necessidade, mas não gosta da função que executa. Por isso, pedimos que as pessoas procurem os Cras de suas regiões, façam um pré-cadastro por vaga de emprego e formalizem em que área gostaria de atuar. A partir desse levantamento, poderemos direcionar para novas vagas que venham a surgir, bem como oferecer cursos de capacitação”, acrescentou.

PROCESSO SELETIVO – Para se candidatar a uma das 240 vagas oferecidas pela Rede Comper é pré-requisito ter: RG, CPF, Carteira de Trabalho Digital, ter ensino médio ou estar cursando, certificado de reservista para os homens e ter no mínimo 18 anos.

Entre os benefícios oferecidos para as vagas estão: vale transporte, refeitório próprio no local de trabalho, plano odontológico, seguro de vida e cesta básica com descontos.

O processo seletivo será na segunda-feira, 05 de julho, a partir das 14h no Cras Cristo Rei, que está localizado na Rua Professora Izabel Pinto, nº 258, telefone 3688-3606.

Na terça-feira, 06 de julho, a partir das 14h, o processo seletivo será no Cras do Jardim Glória, localizado na Rua Vila Suíça, o telefone da unidade é 3688-3165.

E, na quarta-feira, dia 07 de julho, o processo eletivo será no Cras Santa Maria, localizado na Rua Amílton Valim, nº 61, Costa Verde. O telefone da unidade é 3688-3891.