Prefeitura define detalhes para mutirão no loteamento Maria Amélia

A Prefeitura de Rondonópolis vai realizar na próxima sexta-feira (23) um mutirão social com os beneficiários do novo loteamento Maria Amélia de Araújo. Os detalhes da ação foram definidos na manhã desta quarta-feira (21) numa reunião com a participação dos secretários de Saúde, Educação, Habitação, Ação Social e Meio Ambiente.

O secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, disse que pelo menos 50 servidores das cinco pastas vão participar do mutirão. As atividades serão realizadas das 8h às 16h30 e envolvem a prestação de serviços para cerca de 200 famílias que já ocupam o local.

O novo loteamento tem 430 terrenos demarcados e deverá abrigar cerca de 1.200 pessoas. Quase todos os beneficiários viviam antes em ocupações irregulares em locais de risco ou em Áreas de Preservação Permanente – o que é ilegal.

AÇÃO CONJUNTA

Vinicius disse ainda que esta será essa será a primeira ação articulada do poder público municipal no local. “O objetivo é promover a qualidade de vida da população, minimizando a vulnerabilidade destas famílias. Queremos ampliar e melhorar o atendimento, levando os serviços públicos até onde as pessoas vivem”.

A secretária de Promoção e Ação Social (SEMPRAS), Erasilene Silva, antecipou que serão oferecidos aos moradores serviços médicos pediátricos e clínico geral; orientações sobre planejamento familiar; testagem de Covid 19; distribuição de cestas básicas e atualização do cadastro único.

Já a Secretaria Municipal de Educação pretende aproveitar o mutirão para realizar atendimentos sociais, como matrículas escolares; orientação pedagógica e informações sobre a retomada das aulas presenciais.

Também estão previstas ações conjuntas da Secretaria de Habitação e do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (SANEAR), que já está no local realizando a abertura das valas para implantação da rede de abastecimento de água.

Os secretários informam que a Energisa foi contatada e já está realizando os trabalhos de extensão de rede de energia e iluminação pública.

O acesso ao loteamento Maria Amélia Araújo é feito através Rodovia do Peixe, com entrada à direita, próxima à sede do Clube dos Servidores Públicos – SISPMUR.