Prefeitura deposita salários de julho dos servidores municipais

A Prefeitura de Rondonópolis segue à risca o compromisso de pagar em dia os salários dos servidores públicos municipais. As ordens de pagamento dos vencimentos dos colaboradores relativos ao mês de julho foram encaminhadas na tarde desta quarta-feira (28) e os valores estarão disponíveis à movimentação bancária ao decorrer de quinta-feira (29).

Com isso, a administração municipal, dentro da sua política de valorização do servidor, mais uma vez quita integralmente a folha dentro do mês trabalhado.

Conforme a Secretaria Municipal de Finanças, o valor depositado chega a R$ 13.920.075,47 e contribuirá para fomentar a economia local. O pagamento em dia possibilita ao servidor realizar o planejamento familiar e a honrar com os compromissos todo início de mês.