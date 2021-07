Prefeitura e Unemat discutem parceria e novos cursos em Rondonópolis

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, disse hoje (15) que o município está disposto a ampliar as parcerias com a Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) visando a consolidação da instituição e a implantação de novos cursos na cidade. O anúncio foi feito durante reunião com o reitor da Universidade, Rodrigo Bruno Zanin, pró-reitores, vereadores e secretários do município.

O município já mantém parcerias com a Unemat para sediar cursos coordenados pelo Campus de Alto Araguaia e também turmas especiais, mantidas com recursos do município e de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa. Ao todo são oferecidas vagas nas áreas de Direito, Letra, química, Computação, Engenharia e Jornalismo.

“Hoje discutimos aqui a possibilidade de fechar a parceria para o curso de Medicina. Como não é possível isso agora, o reitor sugeriu que a gente ofereça bolsas para que os estudantes de Medicina da Unemat possam fazer aqui os últimos anos do curso, com o compromisso de nos primeiros dois anos eles serem médicos no município de Rondonópolis”, adiantou o prefeito José Carlos do Pátio.

Outra proposta é a formatação de um convênio, nos moldes do que já está sendo feito com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), para que os formandos façam a residência no município. “Queremos construir raízes para que esses futuros médicos fiquem aqui na cidade”, disse.

O reitor da Unemat explicou que o processo para a implantação de um curso de medicina é complexo, mas pode ser viabilizado com investimentos a longo prazo.

“No curto prazo temos desafios com o Conselho Regional de Medicina, Conselho Nacional de Medicina, com a estruturação do curso e as questões orçamentárias da Universidade. O desafio foi lançado pelo prefeito e pelos vereadores e a gente aceita fazer a discussão e contribuir. Precisamos formar médicos para as cidades de Mato Grosso e em especial para a região de Rondonópolis”, disse Zanin.

PRÉDIO

Durante o encontro, os representantes a Prefeitura apresentaram detalhes do prédio destinado à sediar os cursos da Unemat. A obra é realizada pelo município com recursos de compensações ambientais.

A estrutura tem capacidade para abrigar mais de dois mil alunos, com espaço adequado para atividades acadêmicas e sociais.

“A partir do momento em que teremos esse espaço todos os processos da Unemat aqui terão uma fluidez maior. Será possível intensificar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Isso vai melhorar a qualidade de vida de todos os envolvidos no projeto e a cidade também”, disse a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Neiva de Col.

“A Unemat ou qualquer curso superior não se fecha nas quatro paredes da sala de aula. Os conhecimentos, pesquisas e ações chegam até a população, assegurando serviços melhores”, destacou a secretária.

O reitor Rodrigo Zanin elogiou a estrutura e a disposição das autoridades locais no projeto de tornar Rondonópolis um polo de Educação e Ciência.

“É uma grande alegria ver uma estrutura dessa, ver o município investindo e com vontade de transformar Rondonópolis. Esse formato que estamos construindo, junto com o prefeito e com os parlamentares, resultará em muitos avanços”, afirmou Zanin.