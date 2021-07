Prefeitura volta adiar entrega do Dutrinha e estipula mais 3 meses

A prefeitura de Cuiabá voltou a adiar a entregar do estádio Eurico Gaspar Dutra, o “Dutrinha”. O novo prazo, que havia sido fixado para o mês de agosto, também não será cumprido.

Em nota emitida nesta segunda-feira (12), o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) estipulou pelo menos mais três meses até entrega da obra.

Vale lembrar que, há poucas semanas, ele havia, inclusive, sugerido a inauguração da praça esportiva com a presença do atacante argentino Lionel Messi, que passou pela Capital para atuar pela Copa América.

O estádio, no entanto, sequer foi “aceito” para receber uma partida da série A do Campeonato Brasileiro e foi vetado pela CBF, que não aprovou a condição do gramado.

A reforma teve início em fevereiro de 2019 e está estimada em aproximadamente R$ 2 milhões. Resta esperar se o novo prazo será de fato cumprido.