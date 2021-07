Presidente do DEM diz que Dilmar conta com “confiança partidária”

O presidente do DEM em Mato Grosso, Fabio Garcia, saiu em defesa de seu correligionário, o deputado Dilmar Dal Bosco, alvo de uma denúncia do Ministério Público Estadual (MPE).

Dilmar é apontado como integrante de uma suposta organização criminosa – liderada pelo empresário Éder Augusto Pinheiro – que visava impedir a implantação do novo Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso.

Segundo Garcia, o parlamentar detém a confiança dos colegas de partido e tem o direito de se defender das acusações que pesam contra ele.

“O fato de haver uma denúncia não quer dizer que a pessoa seja culpada. A Constituição brasileira garante a presunção da inocência e o partido resolveu aguardar as investigações”, disse o presidente, ao ser questionado sobre o assunto.

“O Dilmar continua contando com a nossa confiança partidária, com o nosso apoio para continuar fazendo o trabalho que faz. Seja como deputado, seja como membro do partido. Ele tem a nossa confiança”, emendou.

Quanto à permanência ou não de Dilmar na condição de líder de Governo na Assembleia Legislativa, Fabio disse que essa é uma decisão que compete ao governador Mauro Mendes (DEM) e não será tratada de forma partidária.

Recentemente, o próprio governador já se manifestou a respeito e disse que analisa os aspectos da denúncia.

“Não podemos condená-lo antes da hora. Quem poderá condenar é a análise do Judiciário”, disse Mendes, na ocasião”.

“Rota Final”

Segundo o MPE, os integrantes da organização lançaram mão dos mais variados meios criminosos para inviabilizar a Concorrência Pública nº 01/2017 deflagrada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).

Sem a realização do certame licitatório as empresas ligadas aos envolvidos prosseguiriam a explorar, em caráter precário, inúmeras linhas de transporte intermunicipal.

Desta forma, mantinham o domínio econômico do setor, garantindo lucros exorbitantes em detrimento da adequada prestação do serviço.

A denúncia foi apresentada pelo coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco Criminal), procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda e nela são narrados crimes de Organização Criminosa, Corrupção Ativa e Passiva, Lavagem de Dinheiro, Impedimento e Perturbação à Licitação, Afastamento de Licitantes, e Crime Contra a Economia Popular.