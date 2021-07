Preso pela PRF era ‘cabeça’ de facção criminosa no Amapá

Um dos suspeitos presos durante uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (25) foi identificado como o nº1 de uma facção criminosa no Amapá.

De acordo com o Policial Federal Otávio Oliveira, após o contato realizado com a polícia civil do Amapá, a informação é de que a organização atua em várias áreas como tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro no Amapá e eles estariam seguindo para Campo Grande.

O outro preso é apontado como o braço direito da facção.

De acordo com o inspetor da PRF Donizete, a delegacia está com um grupo bem especializado de combate ao crime organizado e por isso conseguiram identificar rapidamente a falsificação nos documentos.