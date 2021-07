PRF apreende mais de 100kg de droga em porta mala de veículo

Um jovem de 24 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 113kg de substância análoga a maconha no porta malas do veículo. Os policiais faziam uma abordagem de rotina no momento da apreensão.

De acordo com o policial, a droga nem estava escondida, estava apenas jogada no porta-malas, uma técnica conhecida como ‘cavalo doido’.

O suspeito deu várias versões da origem da droga, mas afirmou que receberia R$ 3 mil para levar o material até Primavera do Leste.