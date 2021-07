Primeira-dama participa da entrega de cheque para projeto musical dos Bombeiros

O Projeto Musicalizar recebeu da primeira-dama Virginia Mendes na tarde desta terça-feira (07.07), um cheque no valor de R$ 200 mil para custear a aquisição de os instrumentos musicais, materiais didáticos, uniformes e demais melhorias que o projeto necessita.

O projeto desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso tem como objetivo oferecer aulas de música para crianças em situação de vulnerabilidade social. Ao todo são atendidas 140 crianças em Cuiabá, mas o objetivo é estender a ação para outros municípios.

A primeira-dama Virginia Mendes conheceu o Projeto Musicalizar em 2020 e desde então decidiu que seria parceira da ação. “Fiquei encantada ao ver tantas crianças tão interessadas em aprender música, mas notei que nem todos tinham instrumentos, por isso, naquela oportunidade, prometi que os ajudaria de alguma forma! Eu admiro muito os profissionais do Corpo de Bombeiros, e fiquei feliz em ver que além da música, eles são exemplos de conduta e caráter, e por isso, esse projeto pode mudar o futuro dos nossos pequenos”.

A ajuda financeira foi destinada ao projeto por meio do Fundo de Apoio à Ações Sociais. “Todo dinheiro arrecadado pelo fundo pode ser destinado a ações sociais que tenham relevância. Nesse caso destinamos R$ 200 mil ao Musicalizar, tendo em vista o trabalho sério realizado pelos bombeiros do nosso Estado”, destacou a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria de Carvalho.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges, agradeceu a parceria da primeira-dama do Estado e o empenho em contribuir com as causas sociais. “As crianças são o nosso futuro, por isso admiro muito o carinho da nossa primeira-dama com a causa. Esse dinheiro será utilizado na compra de todos os novos instrumentos musicais do Projeto Musicalizar, e espero em breve poder retribuir a ação com uma apresentação linda das nossas crianças utilizando os novos equipamentos”.