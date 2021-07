Projeto obriga Prefeitura a divulgar quanto paga por imóveis alugados

A Prefeitura de Rondonópolis terá de afixar placas nos imóveis alugados pelo município informando os valores, prazo do contrato de locação e também os nomes dos proprietários. É o que prevê um projeto do vereador Paulo Schuh (DC) aprovado nesta semana pela Câmara Municipal.

A medida vale para imóveis alugados pelas órgãos da administração direta, indireta e também pelas autarquias.

O projeto chegou a ter um parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas o parecer acabou sendo derrubado por 15 votos e o projeto foi aprovado com os votos de 18 vereadores.

“É um projeto importante para a sociedade, que agora poderá saber quanto o município gasta e quem são os donos destes imóveis alugados pela Prefeitura”, disse Paulo Schuh.

O prefeito ainda pode vetar a proposta, mas Schuh acredita que neste caso o veto também pode ser derrubado pela Câmara.

“Os custos para a confecção destas placas serão irrisórios e a medida tem grande relevância. Não há motivos para o veto, mas se isso ocorrer acredito que teremos os votos necessários para manter o projeto. A votação na última quarta-feira (07) mostrou que temos os votos para isso”, afirmou.

MEDULA ÓSSEA

Também na quarta-feira os vereadores aprovaram um outro projeto de Paulo Schuh, concedendo isenção na taxa de inscrições em concursos promovidos pela Prefeitura aos doadores de medula óssea.

O projeto inclui o benefício na Lei 5.459/2008 que já prevê aos doadores de medula óssea o pagamento de meia-entrada em eventos públicos de entretenimento, cultura e desporto.

Segundo o vereador a ideia é estimular as pessoas a se cadastrem no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redume). “É mais um incentivo para que as pessoas se tornem doadoras e ajudem a salvar vidas”