Projeto ‘Tocando em Frente’ retoma atividades presenciais

As crianças e jovens do projeto social ‘Tocando em Frente’ retomaram as atividades presenciais em Rondonópolis, mas sem abrir mão dos cuidados básicos visando prevenir a Covid-19. O projeto foi criado em 2019 pelo deputado estadual Thiago Silva (MDB) e já atendeu mais de 100 famílias com aulas gratuitas de violão.

O ‘Tocando em Frente’ é coordenado pelo professor Valdik Arantes e atualmente atende moradores dos bairros Vila Mineira e Alfredo de Castro. Os alunos aprendem os fundamentos musicais, que no futuro poderão ser usados como lazer ou mesmo de forma profissional.

Neta semana o deputado Thiago Silva acompanhou uma aula do projeto e se impressionou com a evolução dos futuros músicos. “É gratificante ver o resultado dessas crianças, um desempenho realmente acima da média”.

O deputado lembrou que o aprendizado abre espaço para os alunos exercitarem o talento musical nas igrejas, escolas e até buscar sonhos maiores na carreira musical.

“Esse projeto tem transformado a vida de jovens que muitas vezes não tem condições de pagar uma aula de violão. Estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos”, disse o deputado Thiago Silva.

Durante a visita o deputado anunciou que após a finalização das duas turmas irá expandir o projeto Tocando em Frente para mais bairros de Rondonópolis. Antes da Vila Mineira e Alfredo de Castro, projeto foi realizado nos bairros Jardim Iguaçu, Mathias Neves e Conjunto São José.