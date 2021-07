Publicitário é encontrado morto no condomínio Florais, em Cuiabá

O publicitário José Roberto Figueiredo, de 42 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira (8), no condomínio Florais Cuiabá, na Capital. Na ocasião, ele estava na companhia de sua namorada.

Conforme boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que atendia a uma pessoa que havia tido um mal súbito.

O homem foi localizado desacordado, dentro do banheiro de um dos quartos da residência.

Ele tinha uma lesão na cabeça, possivelmente em decorrência da queda.

Ainda conforme o BO, a porta do banheiro estava trancada. Inicialmente, um segurança do condomínio esteve no local e arrombou a porta do cômodo. O publicitário já estava desacordado.

Ao chegar ao local, a equipe do Samu constatou o óbito.

Havia uma suspeita de que ele poderia ter tido uma reação alérgica após jantar comida japonesa. À imprensa, no entanto, o irmão da vítima disse acreditar que ele tenha tido um infarto.

O boletim de ocorrência foi registrado como morte acidental.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.