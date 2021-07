Quadro de Luciano Szafir piora e ator é transferido para o CTI

O quadro de saúde de Luciano Szafir, que segue internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio de Janeiro, tratando da covid-19, piorou. O ator de 52 anos foi submetido a uma cirurgia na região abdominal, nesta quarta-feira (7), e transferido para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da unidade médica. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa por meio de nota.

“Internado desde o dia 22 de junho e diagnosticado com COVID-19, Luciano Szafir passa por uma cirurgia abdominal na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho. O ator e apresentador seguirá internado no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro”, diz o comunicado,

O R7 também conversou com a assessoria de imprensa de Beth Szafir, mãe do ator, que afirmou que a socialite está “bastante nervosa”.

Esta é a segunda vez que Luciano Szafir contrai a covid-19. Beth Szafir, mãe do ator, conversou recentemente com a reportagem e afirmou que o filho estava bem, e que o quadro era leve e sem gravidade. Ela contou ainda que a internação só foi necessária, porque os antibióticos que o filho vinha tomando em casa não estavam fazendo efeito. “O médico dele achou por bem aplicar o antibiótico venoso. E para dar antibiótico na veia, só hospitalizado, por isso, ele foi para o hospital”, explicou.

Luciano Szafir acredita que tenha contraído a doença durante uma viagem a trabalho feita a Bahia. De volta ao Rio de Janeiro com sintomas, o pai de Sasha realizou o exame, que deu positivo, começando o tratamento em casa. No dia 22 de junho, com mal-estar, ele foi internado.